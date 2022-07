Napoli, Dybala ancora senza squadra: è costretto ad allenarsi in casa

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un grande rebus: l'argentino ormai ex Juventus non ha ancora scelto quale sarà la prossima maglia da indossare e sui social posta una foto dei suoi allenamenti indoor, costretto a casa vista la mancanza di un club per cui firmare. E il post social che carica la Joya viene inondato di commenti: i tifosi di Inter, Napoli, Roma scrivono a Dybala chiedendogli una firma con il proprio club in vista del prossimo anno.