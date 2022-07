Napoli-Dybala, offerta in Argentina: «Proposti 6 milioni fino al 2027»

6 milioni di euro a stagione fino al 2027. Sarebbe questa l'offerta del Napoli a Paulo Dybala per accettare l'azzurro: a riportarlo in Argentina è TyC Sports, che negli ultimi giorni si sta occupando della questione della Joya vivendo da vicino il futuro dell'ex argentino. La proposta del club di Aurelio De Laurentiis sarebbe arrivata nelle scorse ore, lasciando ora la decisione nelle mani del calciatore ex Juventus.

Sul tavolo di Dybala, infatti, ci sono diverse offerte: l'ultima è quella azzurra, ma l'Inter resta sempre in vantaggio: i nerazzurri hanno preso tempo, per ora, ma se vorranno affondare il colpo anticiperanno comunque gli altri club, avendo le preferenze del calciatore. Sulle tracce c'è anche la Roma di Mourinho, che sogna di arrivare prima delle altre nonostante l'assenza dalla prossima Champions League.