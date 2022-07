Napoli-Dybala, sui social spunta una presentazione-fake

I tifosi del Napoli a Dimaro sognano Paulo Dybala: il fantasista ex Juventus, ancora in cerca di una squadra per il prossimo anno, attende di capire quale sarà il suo futuro, un futuro ancora accostato al Napoli di Luciano Spalletti. Un vero e proprio sogno per tutti i tifosi azzurri che vorrebbero avere l’argentino in squadra il prossimo anno: sui social, nel frattempo, spunta già la grafica - ovviamente fake - utilizzata dal club di solito per l’arrivo dei nuovi azzurri, già dedicata a Dybala.