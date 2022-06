Napoli e Bari, De Laurentiis va al Coni: «E non ci sono acquirenti all'orizzonte»

«Per arrivare al Coni non si poteva non passare per la Corte Federale d’Appello. Il presidente è fortemente determinato a far valere un principio che secondo noi è sacrosanto: il divieto ad avere due club ci deve essere soltanto quando le squadre militano nella stessa serie». Queste le parole di Mattia Grassani, il legale azzurro che ha commentato così a Radio Marte la decisione del tribunale di respingere il ricorso di Aurelio De Laurentiis sulle multiproprietà.

«Infatti non crea danno che il Bari sia in Serie B ed il Napoli in Serie A» ha continuato a Radio Marte. «Se c’è qualcuno interessato al Napoli o al Bari? Lo escludo, lo avrei saputo. Non c’è notizia che possa portare ad un certo tipo di informazioni. La norma introdotta disincentiva un investimento massiccio in Italia. Vediamo come andrà a finire, poi ragioneremo».