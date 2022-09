Napoli, abbonamenti Champions: 120 € per tre partite in Curva

Comincia oggi la vendita dei mini abbonamenti per le partite Champions che giocherà il Napoli di Luciano Spalletti: come annunciato da tempo, il club mette a disposizione la possibilità di risparmiare per assistere alle tre gare interne che gli azzurri giocheranno contro Liverpool, Ajax e Glasgow Rangers.

Questi i prezzi degli abbonamenti:

Tribuna Posillipo € 240,00

Tribuna Nisida € 180,00

Distinti anello superiore € 168,00

Distinti anello inferiore € 84,00

Curva anello superiore € 120,00

Curva anello inferiore € 60,00