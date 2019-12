LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama, ha 28 anni, piaceva tanto alla Juventus ma adesso può essere una succosa idea di mercato per il neonatodi Rino Gattuso . Il terzino argentino, da due anni in Portogallo con lo Sporting, piace tanto agli azzurri e a Giuntoli. Il club avrebbe avuto anche i primi approcci con l'entourage del calciatore, secondo quanto riportato da A Bola in queste ore, ma per concretizzare la trattativa bisognera andare a trattare con i portoghesi e magari affondare sul calciatore già a gennaio.Gattuso potrà aver bisogno di un terzino sinistro e quello di Acuña può essere il nome perfetto. Anche per il prezzo: per strapparlo alloservirebbero circa 12 milioni di euro, cifre abbordabili pere il Napoli . Sul calciatore c'è anche la, ma l'argentino non avrebbe dubbi e se dovesse scegliere sceglierebbe sempre l'azzurro e l'Italia. Quest'anno ha già giocato 20 partite segnando un gol.