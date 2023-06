Un altro Elmas in maglia azzurra: si tratta di Bilal, in fratello minore di Eljif, centrocampista della prima squadra.

Il calciatore macedone è stato inserito nella rosa dell'Under 16 napoletana - pubblicata sui canali social ufficiali del club in queste ore -, ma non è una novità: già da tempo, infatti, Elmas jr si allena con le squadre giovanili azzurre.