Napoli, ecco i biglietti per Sassuolo e Lazio

Come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, a partire dalle 12 del 21 Agosto 2023 saranno in vendita i biglietti per le due gare interne contro Sassuolo e Lazio. Curve a 35€ per il Sassuolo e a 45€ per la sfida alla Lazio.

Come ricordato dal club, la Campagna Abbonamenti 23/24terminerà alle ore 23:59 del 18 Agosto 2023. Oltre questa data non sarà più possibile sottoscrivere un abbonamento FULL o ITALIA per la stagione sportiva 2023/24.

Ad oggi circa 22.000 tifosi hanno deciso abbonarsi e assicurarsi il proprio posto al Maradona per tutta la stagione. Ci sono ancora disponibilità di poche centinaia di posti nei settori di Distinti Inferiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, con la possibilità per Under-14, Under-30 e Over-65 di poter accedere a tariffe speciali.