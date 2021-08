Napoli, ecco come gioca Spalletti: il segreto delle verticalizzazioni

Il calcio di Spalletti ha già conquistato il pubblico del Maradona innanzitutto per l'intensità e la voglia di crederci sempre degli azzurri senza mollare di fronte alle avversità e riuscendo a mantenere sempre la calma: questa la fotografia della partita contro il Venezia vinta dal Napoli in inferiorità numerica.

Intensità e compattezza

Napoli che ha avuto la capacità di non disunirsi con un uomo in meno e di non prestare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati