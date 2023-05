Napoli, nuova maglia FaceGame per celebrare lo scudetto

Ennesima novità in casa Napoli. In occasione della festa per lo scudetto allo stadio Maradona dopo il match con la Fiorentina, il club azzurro di Aurelio De Laurentiis ha presentato la nuova maglia celebrativa che omaggia la squadra per la vittoria di questa stagione.

Sulla maglia bianca - quella già vista in questa stagione in campo - appaiono i volti dei calciatori, riproduzioni personalizzate per ogni azzurro, da Meret a Osimhen. La maglia chiamata FaceGame è già in vendita sugli store ufficiali del club azzurro al prezzo di 150 euro, ma non sarà mai utilizzata in partite ufficiali visto il divieto arrivato dalla Lega Calcio.