Napoli, ecco la Lista A per la Champions: manca Demme per infortunio

Manca ancora la comunicazione sulla Lista B - quella che prevede i giovani poi aggregati alla rosa principale - ma per il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di lavorare in vista della Champions League. Sul sito ufficiale della competizione è spuntata la Lista A che l'allenatore toscano avrà a disposizione in questi gironi di qualificazioni: nessuna sorpresa, assente solo Diego Demme, per ora, visto che il centrocampista tedesco è alle prese con un infortunio al piede.

Questa la Lista A al completo:

Meret, Sirigu

Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Zanoli

Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa

Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori.