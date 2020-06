LEGGI ANCHE

Una bella novità sulla maglia delche è sceso in campo oggi a Verona in quella che è la prima gara di campionato dopo lo stop per il coronavirus. Gli azzurri - per l'occasione in verde, terza maglia creata da Kappa questa stagione - hanno dedicato auna patch speciale celebrativaper celebrare i suoicon la maglia napoletana.Un riconoscimento particolare per il campione azzurro che, contro l'Inter, è diventato il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli . Come informato dal sito ufficiale, la maglia dedicata aè in vendita presso gli Official Store della SSC Napoli del Centro Commerciale Campania e della Stazione Centrale e nello Store on line del Club, presentata in unorealizzato per celebrare questo fantastico traguardo.