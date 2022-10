Napoli, ecco anche la nona sinfonia: azzurri già agli ottavi Champions

Come all’andata, così al ritorno: il Napoli di Luciano Spalletti batte l’Ajax anche al Maradona e si regala una serata di festa incredibile davanti al proprio pubblico. Nel giorno del rientro in campo di Osimhen - di nuovo disponibile dopo un mese di assenza - il Napoli continua a macinare risultati: la vittoria sugli olandesi non è solo la quarta di fila in Champions ma è anche quella giusta a prendersi già la qualificazione agli Ottavi di Champions League.

Nessun allenatore azzurro era mai riuscito nell’obiettivo con una qualificazione agli ottavi ottenuta con ben due giornate d’anticipo. Da decidere, ora, sarà solo la posizione nel girone: primo o secondo posto con il Liverpool. Quella ottenuta questa sera al Maradona, tra l’altro, è una vittoria che allunga la striscia positiva: Spalletti ha raggiunto la vittoria consecutiva numero 9, record assoluto per la squadra azzurra.