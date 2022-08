Napoli, ecco il leader Rrahmani: «Io e Kim insieme per Spalletti»

«Vogliamo continuare così come iniziato a Verona. Abbiamo analizzato con Spalletti i due gol subiti, dobbiamo sbagliare meno possibile e aiutare i nostri compagni». Amir Rrahmani fa il leader. Dopo l'addio di Koulibaly, è il kosovaro azzurro il calciatore che dovrà guidare la nuova difesa del Napoli: «Con Kim stiamo provando a mettere a posto quello che Spalletti vuole, al momento stiamo facendo bene e siamo contenti. Ostigard si è inserito bene come tutti gli altri. Servono giocatori forti perché ci sono tante partite in stagione».

«Abbiamo perso grandi giocatori, ma anche i nuovi stanno facendo bene e speriamo possano fare sempre meglio» ha aggiunto Rrahmani a Radio Kiss Kiss. «Kvaratskhelia è un giocatore molto pericoloso, punta sempre a fare l'uno contro uno. Non sono i nomi importanti a fare la differenza. Lo scudetto? È come lo scorso anno, dobbiamo iniziare a giocare per vincere tutte le partite e alla fine speriamo di essere la per lottare per una vittoria del titolo»