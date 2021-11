Napoli, ecco il nuovo backsponsor: partnership con Floki.com

Nuovo sponsor per il Napoli che dopo qualche anno di partnership con Kimbo cambia mercato e si accorda con Floki, il marchio di Meme token, che diventa il nuovo back sponsor sulla maglia del club. Il brand Floki è già presente sui media mainstream di tutto il mondo e ha siglato collaborazioni con altri club e personalità di spicco come il pugile campione del mondo Tyson Fury. La partnership include la presenza del logo Floki sul retro della maglia gara della prima squadra, la visibilità sui Led intorno al campo per tutte le partite casalinghe nazionali ed altri significativi asset promozionali.

«Nelle prime settimane di stretta collaborazione, che hanno portato oggi a questo annuncio di partnership, abbiamo scoperto che il nostro Club e Floki hanno in comune gli stessi valori e le stesse aspirazioni di crescita. Abbiamo sempre dimostrato la nostra creatività in molti settori e crediamo che questo nuovo accordo rafforzi il nostro impegno nel creare sempre partnership innovative ed essere al passo con nuove tendenze e servizi/prodotti» le parole di Serena Salvione, Chief International Development Officer del Club.