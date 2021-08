Napoli, ecco l'offerta per Youssouf: prestito con riscatto a 8 milioni

Un colpo ancora per il centrocampo di Luciano Spalletti, un elemento in mediana che possa dare dinamismo e freschezza quando servirà lungo tutta la stagione. Ecco perché Giuntoli ha messo gli occhi su Zaydou Youssouf, centrocampista del Saint Etienne che si è fatto notare proprio per queste caratteristiche e che vorrebbe cambiare aria quest'estate.

Un ingaggio importante per il club francese (circa 1 milione di euro a stagione) e una valutazione che potrebbe crescere nei prossimi anni. Secondo L'Equipe il club azzurro avrebbe anche già presentato la prima offerta: prestito per questa stagione con il riscatto nell'estate del 2022 fissato a 8 milioni di euro. Non manca la concorrenza: Brest, Troyes e soprattutto Angers vorrebbero infatti trattenere Youssouf in Ligue 1 e anticipare il Napoli.