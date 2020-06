LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:09

Un lungo pomeriggio d'attesa, poi ecco le prime immagini di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano ha lasciato l'Hotel Britannique per incontrare Gennaro Gattuso, l'allenatore che potrebbe averlo a disposizione il prossimo anno, poi via a cena nel centro città per conoscere quella Napoli che può ospitarlo da qui a qualche settimana.Riconoscibile ciuffo biondo, l'attaccante del Lille ha provato a non mostrarsi alle telecamere presenti. Con lui anche la compagna e l'agente. Il calciatore pernoterà proprio a Napoli e poi domani resterà in città, nell'attesa di capire se il Napoli calerà l'asso nell'affare convincendolo al sì definitivo.