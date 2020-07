© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti al mare. O in barca. Insomma, lontano dal campo. Iltorna in città dopo la gara vinta a Genova e si gode 24 ore libere, le stesse che ha concesso Gennaro Gattuso ai suoi ieri. Gli azzurri si sono così concessi una giornata libera tra le bellezze della città e quelle della costa., protagonisti mercoledì sera, sono subito scappati in barca a Capri, stessa location anche perche in questi giorni fa compagnia ad un turista speciale: Pilippe Coutinho.Il brasiliano è in vacanza e sta trascorrendo alcuni giorni in città tra le bellezze del Golfo insieme con tutta la famiglia. Giornata in Costiera per Fabian e la sua compagna, così come pere Jessica in barca insieme. Giornata giusta anche per le foto di famiglia:e Laura si sono immortalati sui social al sole, mentre la famigliasi è goduta lo splendido tramonto napoletano prima di rientrare a lavoro.