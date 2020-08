© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco i volti nuovi, dopo il campo anche per la stampa. Domani alle ore 15 il Napoli presenterà ufficialmente, i due nuovi acquisti possibilitati a raggiungere Castel di Sangro in ritiro. Manca invece Andrea Petagna , risultato positivo al coronavirus pochi giorni prima della partenza ufficiale della nuova stagione.Tanta attenzione per il difensore ex Hellase soprattutto per il nigeriano ex Lille, arrivato aper la cifra record di oltre. Già in queste prime ore Osimhen è sembrato essere il nuovo beniamino dei tifosi azzurri presenti a Castel di Sangro per il ritiro.