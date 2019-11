LEGGI ANCHE

«I giovani sono il futuro del calcio. A loro in tenera in età vanno inculcati i principi fondamentali del nostro sport, che non sono essenzialmente sportivi, ma anche umani e morali». Così ha esordito alla Kermesse “4-4-2 La fiera del Calcio”, vice presidente del Napoli.«I giocatori di oggi sono professionisti che guadagnano fior di milioni, sono dipendenti a tutti gli effetti di aziende: a quest'ultime e soprattutto ai tifosi dai quali sono pagati, devono portare rispetto, rispetto, rispetto! Resto avvilito di fronte a tali atteggiamenti sbagliati. Ci sono qui in sala alcuni miei ex calciatori - ha detto riferendosi a Calaiò e Montervino - questi erano giocatori con le palle, perchè hanno dimostrato coraggio e grande attaccamento alla maglia su campi allucinanti di Serie C. E Montervino è stato l'emblema del perfetto capitano. Preferisco centomila volte questi calciatori a quelli di oggi».