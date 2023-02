Napoli-Eintracht, 30mila tifosi in fila: quasi esauriti i biglietti

Sono stati messi in vendita alle 14 e sono anche quasi terminati. Napoli-Eintracht del prossimo 15 marzo avrà il Maradona al completo: grande la risposta dei tifosi napoletani - abbonati e non - che hanno dato la caccia al biglietto per la Champions in questo pomeriggio: quasi 30mila gli azzurri che erano in coda nella fila online che si è creata su Ticketone.

I biglietti sono già quasi terminati dopo appena un pomeriggio di vendita. Sono ancora reperibili al momento alcuni tagliandi per le due Curve - ma solo inferiori -, Distinti inferiori e qualche biglietto in Tribuna Nisida. La prelazione per gli abbonati sarà valida fino al prossimo 17 febbraio.