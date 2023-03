Napoli-Eintracht 3-0: gli azzurri tra le otto regine d'Europa

Il Napoli è tra le otto regine di Champions League: batte 3-0 l'Eintracht Francoforte dopo il 2-0 in Germania e centra il traguardo storico dei quarti di finale.

Un'altra prova fantastica della squadra di Spalletti che domina dal primo all'ultimo minuto contro la formazione tedesca esprimendo il suo consueto calcio d'attacco. Osimhen realizza una doppietta e sale a quattro gol in Champions e 23 in stagione: sulla prima rete sale in cielo per colpire di testa con una parabola perfetta il cross di destro di Politano (la parabola è imprendibile per il portiere Trapp), il secondo gol lo realizza da opportunista mettendo dentro a due passi dalla porta l'assist di Di Lorenzo. La terza rete azzurra la firma Zielinski, altro straordinario protagonista della notte europea azzurra che si procura e trasforma il calcio di rigore.

In porta c'è Meret, che ha recuperato dopo il fastidio al polso che lo ha costretto a saltare la sfida di campionato precedente contro l'Atalanta. E c'è regolarmente in campo Kim, il solito gigante della dfesa che chiude tutti i varchi e trascina il pubblico del Maradona con le sue giocate. Recuperato anche Lozano, schierato nel secondo tempo al posto di Politano che era stati molto brillante con tanti spunti decisivi sulla fascia destra. Kvaratskhelia prova a far centro ma trova per tre volte le grandi respinte di Trapp, soprattutto l'ultimo nel suo tentativo con il desto a giro a metà ripresa.

Schiacciante la superiorità del Napoli, Glasner cambia sistema di gioca rispetto al match di andata e si affida al 4-2-3-1 nel tentativo di essere più pericoloso, ma il Napoli non concede nulla e si rende più volte pericoloso. Un altro grande trionfo degli azzurri, primi con grandissimo margine in campionato e che volano anche in Champions.