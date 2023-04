Napoli-Eintracht, 4 Daspo per tifosi che avevano acceso fumogeni

Il Questore di Napoli ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi di un anno e due anni, nei confronti di altrettante persone tra i 21 e i 51 anni.

In particolare, in occasione dell’incontro di calcio di Champions League Napoli- Eintracht dello scorso 15 marzo presso lo stadio “Maradona”.

Una persona era stata denunciata per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, le altre due per utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché, durante le fasi di deflusso dall’impianto sportivo, avevano acceso dei fumogeni e l’ultima per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive in quanto era stata sorpresa nel piazzale antistante la Curva A in possesso di 13 fumogeni.