Napoli-Eintracht: calendario full per il ritorno a marzo

La doppia sfida contro l’Eintracht Francoforte sarà per il Napoli di Luciano Spalletti una nuova sfida: mai, infatti, il club azzurro ha superato gli Ottavi di finale di Champions League e stavolta Osimhen e compagni proveranno a sfatare un tabù lunghissimo proprio contro il club tedesco.

Quella contro l’Eintracht, però, sarà una sfida che si giocherà in trasferta a febbraio e in casa a marzo, quando la stagione sarà ricominciata da un bel pezzo rispetto alla sosta per il Mondiale che partirà tra qualche giorno. Gli azzurri affronteranno il viaggio a Francoforte dopo la partita contro il Sassuolo in trasferta e poi avranno l’Empoli ancora in trasferta al ritorno in campionato. Per quanto riguarda la gara di ritorno, gli azzurri si ritroveranno al Maradona contro i tedeschi tra Napoli-Atalanta e Torino-Napoli.

Il calendario:

19 febbraio - Sassuolo-Napoli

21 febbraio - Eintracht-Napoli

26 febbraio - Empoli-Napoli

12 marzo - Napoli-Atalanta

15 marzo - Napoli-Eintracht

19 marzo - Torino-Napoli