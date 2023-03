Napoli-Eintracht. De Laurentiis, che sogno la Champions: «Il viaggio continua»

Anche Aurelio De Laurentiis esulta per il Napoli in Champions League: gli azzurri passano al turno successivo regolando anche al ritorno l'Eintracht Francoforte. «Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti!» il messaggio del numero uno azzurro che era al Maradona per restare accanto alla squadra di Luciano Spalletti.

