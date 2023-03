Napoli-Eintracht live: tutte le ultime notizie in diretta

Dal campionato alla Champions League: il Napoli torna in campo mercoledì sera allo stadio Maradona per il match di ritorno degli ottavi di finale contro l'Entracht Frankfurt. Gli azzurri devono difendere due gol di vantaggio forti della vittoria 2-0 di Francoforte. Tra i tedeschi mancherà per squalifica Kolo Muani, la stella della squadra espulso ormai un mese fa nel match d'andata.