Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato l'ultimo sorteggio degli azzurri in Champions League con l'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale. «È andata bene, ma a volte giocare con squadre che consideriamo più deboli diventa pericoloso perché si abbassa la tensione. L’Eintracht l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, quest’anno una buona qualificazione per cui bisogna metterci sempre grande attenzione» ha avvertito il primo cittadino «Questo Napoli rappresenta per la nostra città un bellissimo biglietto da visita e l’esperienza europea credo che valorizzerà ancora di più la città. Un Napoli forte in Europa è una città forte in Europa».

Sempre centrale la questione stadio: «Il Maradona è uno stadio storico, credo che con la società si debba fare un intervento importante e questo può essere il momento giusto perché con una squadra che va molto bene si ottengono più facilmente capitali e risorse da investire» ha aggiunto a Radio crc Manfredi «Ne riparlerò con il nuovo Governo, con Abodi che gode della mia stima. Abbiamo l’esperienza di Madrid, Barcellona, Monaco in cui gli stadi vivono tutta la settimana, sono grande attrattori. Napoli ha una grande storia ed una grande passione calcistica e con un buon quadro finanziario si possono trovare soluzioni possibili, il sostegno governativo però è importante».