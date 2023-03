Napoli, Mario Rui e Lozano favoriti contro l'Eintracht

La notte porta consiglio. Poi Spalletti la passa quasi sempre insonni. Quindi, prenderà le sue decisioni. Tanto, per sua fortuna, i ballottaggi sono davvero pochi. Forse, uno solo: perché Lozano è disponibile quindi è nettamente favorito rispetto a Politano.

Il vero dilemma è tra Olivera, spesso e volentieri opaco, e Mario Rui, fresco e riposato dopo le due giornate di squalifica. Vedremo. Notte di Champions, la solita sfida ai carissimi nemici tedeschi.

Meret non ha dubbi: per eccesso di prudenza ha preferito riposare con l'Atalanta ma quella di domani è una notte in cui proprio nessuno ha voglia di tirarsi fuori. E Meret non lo farà. Raspadori, invece, non sarà convocato. E' presto, non è il caso di portarlo in panchina per fargli fare da spettatore.

Difficile che possa farcela per la trasferta di Torino ed è questa una brutta notizia anche in chiave Nazionale. Le convocazioni verranno fatte proprio domenica e Raspa va verso il forfait.