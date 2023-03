Napoli-Eintracht, Rrahmani sogna la storia: «Ma non è ancora chiusa»

Un gol contro l'Atalanta e il sogno di passare il turno domani contro l'Eintracht: «Sentiamo l’importanza della partita di domani ma la responsabilità c’è sempre durante la stagione: possiamo entrare nella storia del club, vogliamo passare il turno. Ma loro sono ancora in corsa, hanno fiducia e hanno ragione, non avranno niente da perdere e questo sarà pericoloso» spiega Amir Rrahmani, in conferenza con Spalletti prima del match di Champions League. «Dovremo stare attenti e provare a chiuderla. Loro sanno come si rimonta, hanno sempre la giusta mentalità per crederci. Ci prepariamo per sfruttare al meglio i punti deboli delle avversarie, poi dipende sempre dalle partite che affrontiamo».

Da un compagno all'altro: «Kim è forte quanto Koulibaly, sono felice di aver avuto la possibilità di giocare con entrambi. Poi quando la squadra va bene anche i singoli vanno bene, quindi Kim ha avuto più fortuna. Lo stesso vale anche per me e per la mia crescita. Il segreto della difesa non c’è: lavoriamo tutti insieme fin dagli attaccanti» ha continuato il kosovaro. «Quando inizi a vincere tante partite ti senti meglio in campo, hai più fiducia e attiri a te anche la buona sorte. Ho fatto sette gol fin qui, potevo farne anche di più: ci prepariamo con il nostro staff per sfruttare al meglio le situazioni che capitano in partita».