Napoli-Eintracht, i tedeschi: «Anche loro non sono felici»

Un sorteggio nuovo per Napoli e Eintracht Francoforte, messe faccia a faccia dall'urna Uefa e prossime avversarie in Champions League per gli ottavi di finale del torneo. «Il Napoli è un avversario duro ma sapevamo di poter affrontare una big agli Ottavi» le parole di Markus Krösche, dirigente dei tedeschi che sono attesi a marzo al Maradona.

Una sfida ad armi pari, secondo il ds dell'Eintracht. «Faremo di tutto per passare il turno. Non sarà facile per noi ma credo che anche il Napoli non sia felice del sorteggio. Proveremo a giocarcela con le nostre armi e raggiungere i quarti di finale».