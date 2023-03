Stanchi alla mèta ma felici. Gli azzurri si guardano negli occhi quando il buon Taylor fischia la fine e ufficializza la prima volta del Napoli ai quarti. Roba che non era successa nemmeno ai tempi degli scudetti, Giovanni Di Lorenzo e compagni lo sanno bene, si trincerano dietro le frasi di circostanza ma basta scrutare i loro occhi per rendersi conto di quanto orgoglio c'è in questo piccolo ma significativo record europeo. Aveva espresso concetti sacrosanti e significativi Mario Rui, qualche minuto prima di scendere in campo: «Siamo fortunati ad avere una squadra così forte e giocatori orgogliosi di farne parte. È più facile far venire fuori i singoli quando si ha un gruppo competitivo, Kvara è un esempio giusto: sta disputando un campionato strepitoso ma si vedeva all'inizio il tipo di giocatore che è e soprattutto che può diventare, ha margini di miglioramento impressionanti. Anche nel suo caso, il merito è del gruppo perchè è la squadra che mette il singolo in condizione di poter rendere al massimo».

Quasi una profezia quella del terzino portoghese, che ieri sera s'è ripreso la fascia sinistra: le due giornate di stop in campionato per squalifica evidentemente devono avergli lasciato il segno, viste la grinta e la concentrazione con le quali ha approcciato la partita, tanto da risultare tra i migliori in assoluto.

Come il capitano, dicevamo. Mario Rui a sinistra, lui dalla parte opposta, è sulle fasce che il Napoli ha sfondato i panzer. Di Lorenzo è stato un protagonista assoluto, per come ha preparato la partita, come l'ha giocata. Gara di enorme spessore, ha alzato la voce nel primo tempo con i compagni quando i tedeschi sembravano volersi impossessare del gioco, ha trasmesso tranquillità, ha spinto a destra come non si vedeva da qualche settimana.

È stato il primo a chiamare a raccolta i compagni al 90’: ha fatto quello che Mario Rui ha spiegato a parole, del gruppo e dell'ambiente fanno parte anche i tifosi. Quindi squadra sotto le curve, anche ieri rimaste per lunghi tratti in silenzio: il divieto imposto dalla Questura di introdurre vessilli e bandiere è un limite all'entusiasmo, non alla passione della gente e nemmeno degli azzurri che guidati da Di Lorenzo sono andati a prendersi la giusta e meritata razione di applausi. Niente canti e balli stavolta, magari sarà per la prossima. Cose che non possono togliere il sorriso al leader del gruppo.

«È stata una bella serata, ce la vogliamo godere»: parole semplici di Di Lorenzo, lui è così, riesce a esprimere con semplicità anche i grandi sentimenti dello spogliatoio. «Abbiamo scritto la storia del nostro club, ai quarti inizieremo a pensare dopo il sorteggio. Anche perché adesso l'asticella si è alzata, ci troveremo di fronte tutte squadre fortissime. Fatemi dire però che la soddisfazione è tantissima, per noi e per il calcio italiano, tre italiane nelle prime otte non si vedevano da una vita. Chi vorrei affrontare? L'ho detto, sono tutti competitivi perché stiamo parlando delle otto formazioni più forte d'Europa, posso soltanto garantire che ce la giocheremo con massima determinazione perché siamo arrivati fin qui e non abbiamo alcuna intenzione di accontentarci: il campo dirà fin dove potrà spingersi questo Napoli».

Giusto così, nessuno intende accontentarsi. Nessuno vuol fermarsi: è il concetto del gruppo che i veterani trasmettono all'esterno con convinzione assoluta. Chi non lo fa davanti a taccuini e telecamere smanetta veloce sugli smartphone, gli azzurri più social gioiscono ma non stonano nell'esultanza. Non stona nemmeno Glasner, l'allenatore tedesco: «Abbiamo fatto il possibile ma il Napoli è al livello del Bayern e ha meritato. Gli incidenti in città? Sono contro qualsiasi forma di criminalità, in Italia come in Germania».