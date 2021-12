Napoli, anche Elmas positivo al Covid: il macedone è asintomatico e resta a casa

Dopo la notizia di Victor Osimhen, il Napoli deve registrare una nuova positivita al covid in squadra. Si tratta di Eljif Elmas, che rientrava dall’estero per riaggregarsi al gruppo di Luciano Spalletti. Il macedone è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Il club azzurro non fa in tempo a festeggiare per il rientro di Insigne e Fabian che deve di nuovo preoccuparsi. Oltre agli ultimi due casi, il Napoli monitora anche la positivitá di Lozano, ancora in Messico.