Napoli, Elmas «crolla» in treno: lo scatto ironico di Rrahmani

Il lungo viaggio da un Paese all'altro, dalla nazionale al Napoli, tra taxi, treni e aerei da non mancare. I calciatori del Napoli sono stati chiamati al grande sforzo in questi giorni, a testimoniarlo anche una foto di Amir Rrahmani che immortala Eljif Elmas, addormentato in treno.

I due sono tornati ieri in Italia, ma hanno fatto la spola tra Napoli e Roma a causa di un visto lavorativo che gli permetterà di accedere in Inghilterra per affrontare il Leicester la prossima settimana in Europa League. Chilometri macinati che di certo non aiutano il lavoro di Luciano Spalletti, a poche ore da una sfida importante come quella contro la Juventus di domani sera.