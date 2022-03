Napoli, Elmas piace a Milan e Inter: è il preferito di Maldini dopo Kessie

Un giocatore da rimpiazzare - Kessie - e un talento da provare a rubare al Napoli. Il Milan mette gli occhi su Eljif Elmas, il macedone classe 1999 vero e proprio jolly degli azzurri di Spalletti in questa stagione: secondo quanto riportato da Marca, i rossoneri sono sempre più convinti di dover perdere Kessie per la prossima stagione (sembra sempre più vicino l'accordo con il Barcellona) e per questo si starebbero guardando intorno per l'erede in mezzo al campo.

Tra i nomi più caldi ci sarebbe quello di Elmas: il macedone, tra l'altro, aveva anche deciso con un suo gol la partita di andata di quest'anno a San Siro tra Milan e Napoli. I rossoneri starebbero pensando a uno scambio con Ante Rebic, prospettiva che di certo non affascinerebbe Aurelio De Laurentiis e i suoi. Ci potrebbe però essere un derby, visto che anche l'Inter starebbe seguendo con interesse il calciatore ex Fenerbahce, da tre anni a Napoli, per l'eventuale addio di Barella a centrocampo.