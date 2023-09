Inviato a Castel Volturno

Nel segno del sette. Sulla ruota di Genova spunta il numero del macedone. Elif Elmas ha convinto Rudi Garcia ed è in pole position per sostituire stasera l'acciaccato Politano (che partirà dalla panchina) nel tridente offensivo insieme a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Un «sette» e un «settantasette» come alfieri del bomber nigeriano per bucare la difesa del Grifone. E così, dopo tre panchine di fila e pochi minuti in campo (appena sette con il Frosinone e solo il doppio con il Sassuolo), Elmas sembra in predicato di trovare posto nell'undici base. Facile immaginare che le due ultime convincenti prove con la nazionale macedone siano state decisive nella scelta di Garcia. Elmas, infatti, era stato una spina nel fianco dell'Italia (trovandosi spesso di fronte il compagno e capitano di club, Giovanni Di Lorenzo) ed è stato capace di fare anche meglio contro Malta. Sua la rete che ha sbloccato il match (poi conclusosi sul due a zero) in avvio di partita con un destro preciso e potente che si è infilato sul palo lontano del portiere Bonello, dopo essersi liberato della marcatura con una pregevole finta di corpo.

C'è da dire che anche gli altri due candidati in quel ruolo si sono ben comportati con le rispettive rappresentative. Sia Raspadori - con l'Italia - sia Lindstrom con la Danimarca hanno rubato l'occhio. Probabilmente, però, il tecnico francese ha fatto delle scelte anche in relazione al tipo di partita che ha in mente a Marassi contro il Genoa, alla condizione (psico)fisica dei suoi uomini rientrati dagli impegni delle nazionali ed ovviamente alle caratteristiche tecniche del macedone. Insomma, tra i due litiganti l'ha spuntata Elmas. A centrocampo, invece, si viaggia verso la conferma del trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Ancora una volta, però, il playmaker slovacco non sarà l'unico deputato a fare gioco nel Napoli, per stessa ammissione del tecnico. «Lobotka con la Lazio è stato il migliore in campo. Non serve che tocchi 100 palloni, ma che siano quelli buoni. E poi ho già detto che avere un solo piano è molto pericoloso. Se hai un solo regista e questo ti viene a mancare puoi andare in difficoltà. Stasera ad esempio il Genoa farà marcatura individuale su Stanislav e probabilmente non solo su di lui».

Novità invece nel pacchetto arretrato dei campioni d'Italia. Garcia medita sorprese davanti a Meret. Una su tutte, il ritorno di Mario Rui dal primo minuto (al posto di Olivera). Il difensore portoghese ha recuperato dall'infortunio patito in ritiro a Dimaro (nel match amichevole con la Spal), Garcia gli ha garantito minutaggio in queste prime uscite di campionato (escluso la gara con il Sassuolo) e la sosta gli ha permesso di mettere ancora più benzina nelle gambe. Mario Rui e non solo. Non è escluso, infatti, che l'allenatore francese possa immaginare anche qualche altro cambio in difesa. Magari non dall'inizio, ma a partita in corso. Natan ad esempio si prepara all'esordio che, però, non avverrà dal primo minuto. Più probabile nella ripresa, sopratutto nel caso in cui l'andamento del match lo consenta. Occhio anche alla posizione ed alle chance di Ostigard. Il norvegese è stato pubblicamente portato come esempio da Garcia durante la conferenza stampa di ieri. «Contento che Leo abbia fatto 180' con la nazionale. Io certe cose le vedo».