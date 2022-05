Napoli, Elmas incontra Cannavaro: «Un piacere conoscerti, leggenda»

Eljif Elmas e Fabio Cannavaro, lo scatto social dell'azzurro macedone che ha approfittato del party di Lorenzo Insigne per incrociare l'ex difensore azzurro per la prima volta. «È stato un grande piacere conoscerti» ha scritto Elmas sui social questa mattina, e poi quell'hashtag a rivelarne tutto il rispetto: #leggenda e #pallonedoro che non manca mai. I due si sono incontrati al party del capitano azzurro: Insigne, infatti, oltre ai compagni di squadra, ha invitato anche vecchi amici e alcuni ex calciatori del Napoli.