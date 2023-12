Napoli, tegola Elmas: lesione al bicipite femorale, torna nel 2024

Tegola Elmas per il Napoli e Walter Mazzarri. Come informato dal club azzurro, infatti, il calciatore macedone si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie e verrà valutato nelle prossime settimane.

Elmas ha saltato già l'ultima convocazione con il Cagliari e salterà sicuramente anche le sfide con Frosinone di domani in Coppa Italia e Roma in campionato, il prossimo sabato. L'infortunio non è comunque preoccupante: il macedone dovrebbe averne per 10-15 giorni, ma a questo punto potrebbe tornare direttamente nel 2024 senza rischiare il rientro, visto l'ultimo impegno azzurro con il Monza in campionato il 29. Domani in Coppa Italia difficile l'utilizzo anche di Zambo Anguissa, che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro e stamattina non si è allenato.