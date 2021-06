Napoli, Elmas e l'omaggio a Pandev: «Non ho parole per descriverti»

Quella con l'Olanda di ieri sera all'Europeo è stata l'ultima gara di Goran Pandev con la maglia della Macedonia. L'attaccante del Genoa, ex Lazio, Inter e Napoli, si ritira dalla nazionale dopo vent'anni di rappresentanza e la fascia da capitano vestita con record su record. Tra i possibili eredi in campo anche Eljif Elmas, il napoletano che ha voluto omaggiare Pandev sui social: «Non ho parole per descriverti, sei una leggenda».

