Un Natale da protagonista per Eljif Elmas , il centrocampista azzurro che ha chiuso al meglio il 2019. Ci ha messo lo zampino nel 2-1 dela Reggio Emilia contro il Sassuolo, una rete che può cambiare il presente ma soprattutto il futuro degli azzurri e che ha aperto le porte del Natale nel modo migliore.Ieri, in, il calciatore azzurro è stato premiato come miglior macedone della stagione. «Questo è il mio terzo anno qui. Voglio ringraziare gli organizzatori per averci regalato una serata così meravigliosa. Sono felice perché il premio per il miglior giocatore finisce nelle mie mani, auguro a tutti buone vacanze, pace e tranquillità» ha scritto sui social il centrocampista.