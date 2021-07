Napoli, Elmas risponde sui social: «Che ricordi la Coppa, lavoriamo»

Direttamente via social, nella mattinata di riposo concessa al gruppo azzurro, Eljif Elmas ha risposto ad alcune domande dei tifosi: «Di Napoli mi ha colpito tutto: la città, la pizza, la gente con il suo calore. Mi piacciono margherita e capricciosa, sono le mie preferite. L’Europeo è stato bellissimo per me, un’esperienza impressionante. Spero di poter giocare ancora competizioni del genere» ha detto il macedone.

«Il ricordo più bello con il Napoli, fin qui, è stata la Coppa Italia vinta un anno fa» ha continuato Elmas sui social del gruppo azzurro. Da qualche giorno è cominciato il ritiro in Val di Sole. «In questi giorni stiamo lavorando tanto, siamo felici di come sta andando a Dimaro. La maglia numero 7? È una motivazione perché in questa squadra l’hanno vestita calciatori importanti».