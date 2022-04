Napoli, Elmas supera Elmas: mai così tanti gol in Serie A

Il gol del 3-1, quello che ha di fatto chiuso i conti per il Napoli di Luciano Spalletti in casa dell'Atalanta. Eljif Elmas si è preso la scena: il macedone, dopo il sogno interrotto della nazionale al Mondiale 2022, contro i nerazzurri di Gasperini ha stabilito il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A. Tre gol (ne aveva segnati due l'anno scorso e uno al primo anno di azzurro) a cui aggiungere anche i quattro segnati quest'anno in Europa League.

📊 Contro l’Atalanta, Eljif Elmas ha stabilito il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A: 3️⃣

Avanti così 💎



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/85FAwjFTMR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 4, 2022