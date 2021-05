Napoli, Elmas vola agli Europei: l'azzurro convocato dalla Macedonia

Anche Eljif Elmas prenota il suo volo per gli Europei. Il centrocampista azzurro volerà in Macedonia appena dopo la sfida di domenica sera col Verona: Elmas è stato infatti inserito nella lista di Igor Angelovski di convocati per il prossimo Europeo. Presente, ovviamente, anche l'ex napoletano Pandev, oggi al Genoa, che chiuderà la sua esperienza con la nazionale proprio agli Europei.

