«È stato un anno positivo per Elmas , un anno di ambientamento, non è facile per nessun giocatore arrivare in Italia con una maglia importante come ile far bene da subito». Così ha parlato, agente del calciatore macedone, a Radio Kiss Kiss. «Si trova molto bene con la famiglia in città, è felice e sereno. Tutto sta procedendo nella maniera che ci aspettavamo. Aveva un buon rapporto con, ma lo ha anche con, sente la fiducia del proprio allenatore ed è molto felice, anche per il futuro».Tanto da pensare al rinnovo. «Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità. Abbiamo un incontro con il club che incontreremo molto presto. È stata data una parola per il rinnovo,e la famiglia sono molto seri» ha aggiunto Gardi. «? È sempre una squadra di grande campioni, sarà un'impresa difficile ma ricordiamo che il Napoli ha battuto i campioni d'Inghilterra e d'Europa del Liverpool, per questo sono fiducioso.ci crede, so che vuole fare far gol se ci sarà la possibilità, è carico pieno di motivazioni».