Napoli, Elmas vuole fiducia: «Quest'anno voglio fare di più»

«Dopo una partita così, giocata in dieci, siamo molto felici». Sembra stremato a fine gara Eljif Elmas, subentrato per l'infortunio di Zielinski e anche marcatore. «Che bello rivedere la gente allo stadio, speriamo di avere sempre lo stadio pieno. Insigne lo conoscete tutti, non c’è molto da dire su di lui, è il numero uno dentro e fuori dal campo. È un leader vero».

«I miei compagni sono giocatori importanti, sono felice di essere in campo con loro: quando mi è arrivata la palla non ho pensato a nulla, solo al gol» ha continuato Elmas a Dazn. «Mi fa piacere aver segnato ma soprattutto aver vinto, era una gara complicata. La fiducia di Spalletti la sento, le sue parole mi rendono felice, spero di poter giocare ancora di più. È il terzo anno per me a Napoli, è importantissimo perché voglio dare di più».