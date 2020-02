LEGGI ANCHE

L'emergenza infortuni è finita, una buona notizia per Gattuso. Il tecnico adesso potrà avere più scelte in tutti i reparti e affidarsi a soluzioni diverse in questo mese di febbraio pieno di impegni per gli azzurri con sette partite tra campionato, coppa Italia e Champions League.Questo il settore dove si sono concentrate le assenze maggiori nell'ultimo periodo e in tal senso per Gattuso sono da considerare molto importanti i rientri in gruppo di Maksimovic e Koulibaly. A Genova con la Sampdoria l'allenatore azzurro potrà portarli almeno in panchina, anche se il serbo ha ripreso gli allenamenti una settimana prima del senegalese e quindi avrà più possibilità di giocare dal primo minuto. Dipenderà dalle valutazioni del tecnico e cioè se vorrà riproporre la stessa difesa che ha superato a pieni voti l'esame contro la Juve, oppure se affidarsi a Maksimovic da centrale al fianco di Manolas con il ritorno di Di Lorenzo nel ruolo di terzino e in questo caso Hysaj scivolerebbe in panchina. Il terzino albanese, però, contro la Juve è stato tra i migliori in campo e con Gattuso è ritornato ai suoi livelli migliori. «Il gol? Se venisse sarei felicissimo. L'esultanza mia è sempre un po' strana, se segno non ci credo nemmeno, devono passare due minuti prima di esserne consapevole. Io mi schiererei al Fantacalcio», ha dettoHysaj a Sky. Malcuit, che si ruppe il legamento crociato del ginocchio il 27 ottobre durante il match contro la Spal, sta continuando il suo iter riabilitativo lavorando in piscina.Il ritorno di Mertens in attacco sarà molto importante: il belga per caratteristiche potrà dare più soluzioni offensive al tecnico azzurro. Dries può giocare sia da prima punta che da esterno, attacca la profondità ed è rapidissimo in dribbling nell'uno contro uno. Un attaccante diverso rispetto a Milik che potrà essere alternato oppure schierato insieme al polacco a seconda del tipo di partita e degli avversari. Fondamentale ovviamente è la condizione e visto che Mertens ha cominciato solo questa settimana il lavoro sul campo è prevedibile che contro la Sampdoria andrà in panchina per essere poi eventualmente lanciato nella mischia a partita in corso. L'ex attaccante del Psv ha giocato l'ultima partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi è stato costretto a fermarsi per problemi agli adduttori: al ritorno in campo sarà motivatissimo per provare a battere il record di Hamsik del bomber di tutti i tempi in maglia azzurra. E con la Samp sarà molto probabilmente a disposizione anche Politano, l'esterno offensivo acquistato dall'Inter che però anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in trasferta per i postumi influenzali.Lavoro personalizzato in parte in palestra e in parte sul campo per Allan che resta, quindi, in forte dubbio per la trasferta di Genova contro la Sampdoria dopo aver saltato per infortunio le ultime due partite contro la Lazio e la Juventus. Anche Fabian Ruiz ieri ha svolto lavoro in palestra per i postumi influenzali: il centrocampista spagnolo avrà ancora due giorni a disposizione per la trasferta contro la Samp. Fondamentali sono stati gli arrivi a gennaio dei neoacquisti Demme e Lobotka che cono andati a colmare il buco del playmaker, ruolo dove il Napoli era scoperto e dove Gattuso stava adattando Fabian Ruiz. L'apporto del tedesco è risultato già decisivo: tra i migliori in campo contro la Lazio e la Juventus, già un punto di riferimento costante per i compagni. Due spezzoni di partita per Lobotka, in avvio di partita nel match di coppa Italia con i biancocelesti e in quello finale contro i campioni d'Italia in campionato: il centrocmapista slovacco ha già fatto notare le sue qualità.