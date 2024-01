Il vero nodo di Mazzarri si chiama Piotr Zielinski: perché adesso arriva il momento del faccia a faccia della verità. Il tecnico di San Vincenzo vuole parlare chiaro al polacco: sa che vive in un limbo, ha capito che questa situazione lo sta turbando. Ma questa è una chiamata alle armi, per Zielinski: la squadra è in emergenza totale, in una via crucis di infortuni e assenze che fanno sì che saranno ben nove i calciatori della rosa non disponibili con la Lazio. E allora Zielinski, apparso in allenamento sotto tono, forse con la testa altrove, deve rispondere al quesito di Mazzarri. Che, in queste ore, gli chiederà se è pronto per la Lazio. Zielinski ha scelto l'Inter: dopo aver sofferto per le titubanze estive del Napoli sul fronte del rinnovo del contratto. Ci sta, è una storia del calcio moderno. Ma ora serve chiarezza: perché in questa situazione di emergenza, Zielinski non può tirarsi fuori. Mazzarri gli parlerà: a Riad, chiaramente, non lo ha ritenuto pronto. Ma non c'è una scelta del club di tenerlo fuori rosa. Almeno, non adesso. A meno che negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio. Ma Zielinski ha alzato un muro e non vuole andare via.

APPROFONDIMENTI Nehuen Perez, contratto quadriennale con ingaggio da 1,5 milioni all'anno Barcellona in crisi: ko in Copa del Rey con l'Athletic Bilbao e Xavi a rischio Osimhen, basta indovinelli: parli con chiarezza del suo futuro

Raspadori tornerà titolare e molto probabilmente, durante la gara, ci potrà essere l'esordio di Ngonge proprio da falso nove. Difficile che Dendoncker (ha giocato dall'estate a oggi la miseria di 70 minuti nell'Aston Villa) possa debuttare all'Olimpico. Nonostante la spia rossa degli uomini contati. Vista la situazione e senza voler piangersi addosso, chiaro che il Napoli contro la Lazio di Sarri si blinderà con un 5-4-1 e un si salvi chi può. Raspadori prima punta e monitoraggio delle condizioni di Mario Rui e Mazzocchi. Ma entrambi dovrebbero essere disponibili. E a centrocampo? Ovvio, tutto dipende da Zielinski. Ma in ogni caso, è la panchina quella che non c'è. Mazzarri lo sa che la situazione è pericolosa ed arrivare a giocare uno scontro diretto per il quarto posto in queste condizioni non è il massimo della vita. Ha parlato ancora con i calciatori, facendo appello al loro amor proprio, ricordando che lo scudetto è ancora loro. Si è nuovamente complimentato per la bella figura fatta a Riad.

E la stessa cosa ha fatto anche De Laurentiis, che oggi sarà a Milano per l'assemblea di Lega Calcio dove i club incontreranno anche il presidente della Figc Gravina (e tra i temi quello caldissimo degli arbitri). Ma ieri ha voluto trascorrere un'altra giornata con la squadra, aggiornando Mazzarri sulle ultime operazioni di mercato e per assistere all'allenamento dei reduci dall'Arabia. Difficile immaginare la formazione anti-Lazio, anche perché pure Kvara è squalificato.