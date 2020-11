Il futuro di Emerson Palmieri sarà lontano dal Chelsea, il terzino italo-brasiliano sa di dover lasciare Londra per trovare spazio e continuità e giocarsi le sue chance per il prossimo Europeo, ma ancora non ha ben chiara la prossima destinazione.

Secondo i media inglesi, nelle ultime settimane, anche il Bayern Monaco si sarebbe interessato al suo destino viste le difficoltà e l'infermeria piena per la difesa tedesca. Sul calciatore c'erano stati interessamenti importanti in Italia: il Napoli è sempre alla ricerca di un terzino, Conte lo potrebbe riavere all'Inter e anche alla Juventus interessa il profilo di Emerson Palmieri.

Ultimo aggiornamento: 21:30

