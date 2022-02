Napoli, Emerson di nuovo sul mercato? «Non so dove sarò l'anno prossimo»

Torna a far parlare di sé Emerson Palmeri, il terzino italo-brasiliano della nazionale di Mancini che sta vivendo la sua stagione da protagonista al Lione, in prestito dal Chelsea. a gennaio i Blues potevano portarlo nuovamente a Londra, ma non se n'è fatto nulla. «Non sono tornato al Chelsea perché avevo promesso a Juninho che sarei rimasto per tutta la stagione. Sono un uomo di parola» ha spiegato.

Il futuro, però, è tutto da scrivere. A fine anno si chiuderà il prestito in Ligue 1 e continuare al Chelsea è una opzione poco probabile. La scorsa estate era stato seguito con insistenza dal Napoli e anche dalla Lazio. «Mi piace stare a Lione e ora voglio giocare qui. Futuro in Italia? Per la prossima stagione è difficile dire cosa accadrà, dipende dai club e io sono contento qui al Lione» ha spiegato il terzino.