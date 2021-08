Emerson-Estupinan: è corsa a due per il nome del terzino sinistro

La questione è sempre la stessa. E ruota tutto attorno al terzino destro. È vero, Spalletti sta provando a testare la condizione di Ghoulam e capire che margini di crescita di sono per l'algerino, ma alla luce di una stagione lunga che si avvicina, è meglio non rischiare. Per andare sul sicuro e non correre rischi, l'unica cosa da fare è andare sul mercato e cercare una soluzione affidabile.

Da questo punto di vista la rosa di nomi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati