Napoli-Emerson ormai impossibile: affare chiuso con il Lione

Emerson Palmieri non vestirà la maglia del Napoli in questa stagione. Il terzino italo-brasiliano che sembrava poter essere oggetto del desiderio per molti in Italia si traferisce, lascia Londra e la Premier League ma non farà ritorno in Serie A come tanti pensavano: a un passo, infatti, l'accordo con il Lione che ha superato tutti e ha convinto sia il calciatore che il Chelsea.

I Blues lo manderanno a Lione in prestito, per un anno e con il costo di un solo milione di euro: cifra tutto sommato ragionevole per un fresco campione d'Europa che però al Chelsea non trovava il suo spazio con Tuchel. Il Napoli aveva segnato in rosso il suo nome, ma le cifre dell'affare non sembrano essere state sostenibile per il club azzurro. Emerson, atteso oggi a Lione per visite mediche e poi la firma, tornerà in Inghilterra al temrine della stagione.